Le Barça s’y reprend à trois fois pour venir à bout de Dortmund

Borussia Dortmund 2-3 FC Barcelone

Buts : Guirassy (60e et 78e, SP) pour les Borussen // Raphinha (52e) et Torres (78e et 85e) pour les Blaugrana

Qui a déjà vu un match de Dortmund en Ligue des champions qui n’était pas divertissant ?

En déplacement au Signal Iduna Park, Barcelone a arraché la victoire en fin de rencontre (2-3) après avoir été rattrapé au score à deux reprises. Cette victoire permet aux hommes de Flick de prendre la deuxième place de la phase de ligue de la Ligue des champions avec 15 points, alors que le BvB est neuvième avec 12 unités.

Deux come-back et deux doublés

Dès les premières minutes, les Catalans multiplient les occasions chaudes, se faisant tout de même peur sur une reprise de Marcel Sabitzer non cadrée. Lamine Yamal et sa bande finissent par faire sauter le verrou en seconde période : sur une transition, Raphinha, servi à la limite du hors-jeu, croise sa frappe pour tromper Gregor Kobel (0-1, 52e). Quelques minutes plus tard, Pau Cubarsí décide de pimenter la rencontre en accrochant stupidement Serhou Guirassy, qui transforme le penalty dans la foulée pour égaliser (1-1, 60e).

Quelques minutes plus tard, Barcelone reprend l’avantage via Ferran Torres, opportuniste après un premier arrêt de Gregor Kobel (1-2, 75e), avant de concéder un nouveau but de Guirassy, qui profite d’une mauvaise relance d’Íñigo Martínez (2-2, 78e). Frustré, le Barça va alors profiter à son tour d’une erreur pour l’emporter : Jamie Bynoe-Gittens adresse une passe en retrait approximative après un corner allemand, permettant à Pedri et Yamal de lancer Torres pour sceller la victoire catalane (3-2, 85e).

