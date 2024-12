L’AC Milan vainc difficilement l’Étoile rouge, Stuttgart écrase les Young Boys

Il y a eu du très bon… et du moins bon dans cette sixième journée de Ligue des champions.

AC Milan 2-1 Étoile rouge

L’AC Milan s’est imposé dans la douleur à domicile face à l’Étoile rouge de Belgrade. Lancé en profondeur par Youssouf Fofana, Rafael Leão a ouvert le score pour les Rossoneri en fin de première période (0-1, 42e), avant que l’ancien Marseillais Nemanja Radonjić n’égalise par la suite (1-1, 67e). En toute fin de match, Tammy Abraham a profité d’une situation confuse dans la surface pour pousser le ballon au fond des filets et offrir les trois points aux Lombards (1-2, 87e).

Stuttgart 5-1 Young Boys

Le calvaire continue pour les Young Boys en Ligue des champions. Pour la sixième fois consécutive, les Suisses ont été battus dans la compétition, cette fois face à Stuttgart. Auteur de l’ouverture du score, le joueur de Berne Łukasz Łakomy avait pourtant réalisé un bel hommage à son coéquipier Meschack Elia, dont l’un des enfants est décédé plus tôt dans la journée, en déployant un maillot floqué à son nom (0-1, 6e). Par la suite, les Allemands ont empilé les buts grâce à Angelo Stiller (1-1, 25e), Enzo Millot (2-1, 53e), Chris Führich (3-1, 61e), Josha Vagnoman (4-1, 66e) et Yannik Keitel (5-1, 75e).

Feyenoord 4-2 Sparta Prague

Rencontre carnavalesque entre Feyenoord et le Sparta Prague. Les Néerlandais ont rapidement pris le dessus sur les Tchèques, inscrivant trois buts en première période via Gernot Trauner sur corner (1-0, 8e), Igor Paixão dans la foulée (2-0, 10e) et Anis Hadj Moussa après une superbe frappe (3-0, 30e). Les deux buts du Sparta via Albion Rrahmani (3-1, 43e) et un contre-son-camp de Thomas Beelen (4-2, 80e) ont été inutiles, puisque Santiago Giménez avait entre-temps scellé la victoire des siens (4-1, 63e).

Benfica 0-0 Bologne

Zzz… Toujours qu’un but en six matchs pour Bologne en C1. Les hipsters de la saison passée peuvent ranger leur maillot au placard.

Lille fait son mercredi Graz