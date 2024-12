Pronostic Brest PSV : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

En ce moment, Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez. De quoi pouvoir faire 2 paris sans trop de pression sur la Ligue des champions du jour ! Et nous, on vous donne nos pronostics Brest PSV !

10€ sans déposer + 100€ sur votre 1er pari pour parier sur nos pronostics Brest PSV

Le bonus Unibet est actuellement de 10€ sans déposer + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, Unibet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Unibet avec le code SOFOOT.

Pronostics Brest PSV : sur quoi misez vos 10€ GRATOS ?

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote.

► Le pari « Score exact : Brest 2-2 Salzbourg » est coté à 9,80 chez Unibet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant après dépôt.

► Profitez de 110€ de bonus chez Unibet en EXCLU (dont 10€ SANS DÉPÔT) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT.

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 88€ (98€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à votre 1er pari remboursé jusqu’à 100€ après dépôt.

Pronostics Brest Salzbourg: sur quoi misez votre 1er pari après dépôt ?

Vous pouvez ensuite parier votre 1er pari remboursé après dépôt par exemple sur une cote plus faible :

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,53 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 153€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Victoire Brest ou match nul » est coté à 1,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,58 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 358€.

Brest peut toujours y croire

11e de cette Ligue des champions, Brest est bien parti pour au moins disputer les barrages de la C1. Une qualification directe pour les 8es de finale est même envisageable, ce qui serait un exploit incroyable pour cette équipe disputant sa première Coupe d’Europe. Avant de perdre logiquement à Barcelone lors de la dernière journée (3-0), les Brestois avaient su remporter 3 succès en 4 journées, contre le Sturm Graz (2-1), le RB Salzbourg (0-4) et le Sparta Prague (1-2), pour un très bon match nul contre le Bayer Leverkusen (1-1). Dans un nouveau match à buts, Brest s’est incliné vendredi à Lille (3-1), confirmant ses difficultés en Ligue 1. Lors de leur dernière réception en date, les 11es de Ligue 1 avaient dominé Strasbourg sur ce même score de 3-1.

Le PSV est en forme

S’il ne se classe que 18e de cette Ligue des champions, le PSV affiche un beau bilan, de 2 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite, au vu de l’adversité rencontrée. Seulement battu chez la Juve (3-1), le club d’Eindhoven a sinon signé deux bons partages des points contre le Sporting (1-1) et le PSG (1-1), avant de dominer, à domicile à chaque fois, Girona (4-0) et le Shakhtar Donetsk (3-2). Pas de victoire encore à l’extérieur donc dans cette C1 pour le PSV qui se régale en revanche dans son Eredivisie. Le champion en titre vient d’exploser Twente dans un nouveau match à buts (6-1) et caracole en tête grâce à son bilan de 14 victoires et 1 défaite en 15 journées.

Brest a ses absents, le PSV aussi

Brest a perdu assez récemment ses cadres Lees-Melou, Martin et Coulibaly, quand le PSV doit faire depuis le début de saison sans l’ancien latéral barcelonais Dest (blessé), et sans Perišić (arrivé trop tard pour être qualifié). Les deux anciens Niçois, Benítez et Boscagli, devraient démarrer.

Les compositions probables pour ce Brest – PSV :

Brest : Bizot – Le Cardinal, Chardonnet, N’Diaye, Haïdara – Fernandes, Magnetti, Camara – Del Castillo, Sima, Doumbia.

PSV : Benítez – Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams – Til, Mauro Junior, Saibari – Bakayoko, De Jong, Lang.

Brest résiste au PSV ?

Si le PSV est dans une meilleure dynamique que Brest, les Finistériens restent très forts à domicile (1 seule défaite sur ses 8 dernières réceptions toutes compétitions confondues), y compris quand ils jouent à Roudourou. Dans le stade de Guingamp, en Ligue des champions, Brest a battu Surm Graz (2-1) et tenu en respect le Bayer (1-1). Quand le PSV n’a pas encore gagné en déplacement sur la scène européenne. Un partage des points entre Brest et le PSV, et en principe dans une nouvelle rencontre à buts, est à prévoir.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Brest PSV

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Brest PSV sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brest PSV avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Brest PSV détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Cardinal : « Peut-être qu’on n’aimait pas ma gueule »