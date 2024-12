Pour Éric Roy, la victoire de Brest « n’est pas un petit exploit »

Est-ce qu’on se rend bien compte de la dinguerie brestoise ?

À la peine en championnat, le Stade brestois semble animé d’une force tout à fait unique en Ligue des champions cette saison pour la première participation européenne de son histoire. Encore vainqueur à domicile ce mardi soir au terme d’un match haut en couleur face au PSV Eindhoven (1-0), Brest pointe à la cinquième place du classement européen et a d’ores et déjà composté son ticket pour les barrages de la compétition (au minimum). De quoi ravir son entraîneur Éric Roy après la rencontre en conférence de presse. « Il y a beaucoup de fierté en voyant la volonté, l’engagement des joueurs à aller au bout d’eux-mêmes. […] On sort un très gros match, ce n’est pas un petit exploit pour le club que nous sommes. C’est une très belle soirée qui marquera l’histoire du club », s’est-il notamment félicité.

🚨 Brest est assuré de disputer AU MINIMUM les BARRAGES de Ligue des champions 🤩#SB29PSV | #UCL pic.twitter.com/UM4cIf7Dpu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

« Oui, je ne pense pas que beaucoup auraient prédit que nous aurions 13 points à ce stade. Au-delà du cœur, tactiquement on a été capables de bien animer un système un peu différent au départ, et d’en changer en cours de match. On s’est réadaptés, on n’a pas perdu le fil du match », a ajouté l’entraîneur des Ty-Zef, qui félicitait tant ses joueurs d’avoir « retrouvé de l’agressivité » que de ne pas avoir « fait d’erreurs grossières comme en championnat ».

Élimination par La Roche-sur-Yon dans deux semaines puis victoire face au Real début janvier, telle est la vie que Brest a décidé de mener.

Nouveau stade pour Brest en Coupe d’Europe ?