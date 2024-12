Jordan Veretout déclare sa flamme à Pierre Sage

Ne jamais rester trop loin de son téléphone.

À 31 ans, Jordan Veretout a choisi de relancer sa carrière à l’OL cet été, signant un contrat jusqu’en 2026 au début du mois de septembre après la fin du mercato. Un homme a beaucoup joué dans sa décision : Pierre Sage. « Son coup de fil change tout quand je suis à Marseille, explique l’international français dans un entretien accordé au Progrès. Il me parle de foot, de la vie, de ma famille. C’est quelque chose qui est touchant. À la fin du coup de fil, je lui ai juste dit : “Coach, j’attends le feu vert et je viens vous rejoindre.” »

« Il a tout pour devenir un grand »

Depuis son arrivée dans le Rhône, Veretout est sous le charme du chef d’orchestre lyonnais. Sage, 45 ans, n’est peut-être pas une star des bancs de touche, mais il coche toutes les cases du passionné méthodique. « Je le découvre jour après jour. C’est un coach qui débute et on sent qu’il est amoureux du foot. Il a une expérience ailleurs que le haut niveau. Mais s’il a les résultats, c’est qu’il a la bonne méthode, déroule le milieu de terrain. Ce n’est pas facile pour lui. Il y a un grand groupe, mais il arrive à le manager, il a ce discours où tous les joueurs adhèrent. »

La dynamique positive de l’OL, il n’hésite pas à l’attribuer au coach : « Il a tout l’avenir d’un grand entraîneur. On voit un beau Lyon. J’aime bien ses discours d’avant-match. C’est toujours réfléchi. On voit des images parfois sur le rétroprojecteur. On a l’impression de se retrouver quand on avait 14-15 ans, mais finalement, il a toujours ce truc qui nous fait dire qu’il a raison. Les causeries sont travaillées, posées, pas un mot en dehors de l’autre, tout est calé, c’est sa force. »

Il a gagné sa place de titulaire, allez.

Rayan Cherki : « J’ai trouvé le footballeur que j’ai envie d’être »