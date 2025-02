Un mois après son éviction de l'OL, Pierre Sage sort du silence

Un sage au cœur brisé

Pierre Sage est sorti du silence près d’un mois après son licenciement brutal de l’Olympique lyonnais. Il a accordé une interview à L’Équipe dans laquelle il a abordé les raisons de ce départ et ses sentiments par rapport à sa nouvelle vie. Avant tout, l’entraîneur explique que le football lui manque terriblement : « Je suis en manque cruel de foot, je suis en manque des entraînements, d’entendre le bruit des ballons, d’installer le matériel, de préparer des séances et des matchs… Mais j’ai aussi un sentiment un peu mitigé par rapport à ma sortie, parce que j’estime que ç’aurait pu continuer encore, sans prendre une tournure brutale et rapide. »

Décision précipitée et histoire inachevée

Ensuite, Sage révèle que les raisons de son remerciement dépassent l’ordre seulement sportif. « Mais la décision de mon départ était aussi guidée par d’autres aspects que simplement les résultats. En ce sens, c’est compréhensible. Ce que je veux dire, c’est que l’entraîneur qui est arrivé (Paulo Fonseca) était libre et voulu, donc, c’est une des raisons qui a guidé à ce choix. Mon départ est la conséquence d’une décision affective qui ne s’appuie pas uniquement sur des aspects factuels. » raconte-t-il, avant d’assurer qu’il n’a aucune rancune par rapport à John Textor, en témoigne son dernier passage dans son bureau : « Je n’avais pas besoin qu’on m’explique l’inexplicable. J’avais juste besoin de passer un moment avec lui pour le remercier de m’avoir donné cette chance. C’est d’ailleurs la dernière chose que je lui ai dite, quand on s’est serré la main avant de se séparer. »

Enfin, il a déclaré vouloir acheter une maison à Lyon et n’envisage aucun départ de la ville. Il est certain que son histoire avec le club Rhodanien n’est pas terminée : « Je sais qu’un jour je reviendrai entraîner l’OL. »

Une rupture difficile.

