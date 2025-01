John Textor donne froidement les raisons de l’éviction de Pierre Sage

Pas de sentiments : la verve d’un bon président ?

Ce vendredi, au lendemain de la qualification de l’OL pour les huitièmes de finale de C3, sans passer par la case barrages, John Textor a convoqué la presse pour présenter le nouvel entraîneur Paulo Fonseca et revenir sur l’actualité qui entoure son club. Interrogé sans surprise sur les raisons de l’éviction contestée de Pierre Sage, l’homme d’affaires américain assume sa décision.

« Parfois le changement peut être douloureux, mais aussi justifié. Pierre avait réalisé un travail magnifique la saison dernière. Mais les supporters ont vu les faiblesses de l’équipe. Pas celle des joueurs, mais celles de la stratégie, la préparation », a-t-il déclaré au sujet de celui qui avait récupéré le club en lambeaux il y a plus d’un an, avant de le laisser européen et sixième de Ligue 1 à son renvoi.

Un président peu reconnaissant

Très occupé à prendre des selfies ce jeudi soir, beaucoup moins à se préoccuper des mécontentements des supporters lyonnais, John Textor a quand même rendu un semblant d’hommage à Pierre Sage, avant de switcher instantanément. « La décision a été prise avec tout le respect dû à Pierre pour son travail, et nous nous souviendrons de lui pour le travail qu’il a effectué. Mais nous allons de l’avant, nous augmentons les probabilités d’atteindre nos objectifs », a-t-il déclaré ce vendredi.

L’occasion rêvée pour le patron de l’OL d’introduire son nouvel employé. « Mon travail est d’optimiser la probabilité de disputer la Ligue des champions. Beaucoup de supporters pensent que Pierre y serait parvenu, c’est peut-être vrai. Mais mon travail est d’augmenter cette probabilité d’y arriver. » Efficace sur le papier, mais froid dans l’humain.

À Paulo de confirmer les espoirs que place Textor en lui.

