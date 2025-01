Lyon déçoit encore contre Ludogorets mais se qualifie en 8es de finale

OL 1-1 Ludogorets

Buts : Tolisso (54e) pour les Gones // Almeida (77e) pour les Orlite.

Les matchs se succèdent et se ressemblent pour l’OL. Sans Pierre Sage, et devant les yeux de Paulo Fonseca, futur entraîneur du club, présent ce jeudi en tribunes, les Rhodaniens ont de nouveau calé face à un adversaire plus faible, et après avoir ouvert le score. Pourtant, ils ont été globalement supérieurs à cette équipe de Ludogorets, qui traînait dans les tréfonds du classement de la Ligue Europa. Malgré ce point du nul très décevant, Lyon termine sixième de cette phase de championnat et se qualifie donc directement pour les huitièmes de finale.

Comme d’habitudeuh.

Il y avait un petit sentiment d’enterrement dans les travées du Groupama Stadium, qui s’est rapidement orné de banderoles en l’honneur de Pierre Sage, dégagé comme un malpropre par John Textor en début de semaine. Et cette ambiance de mort, malgré la présence de Fonseca à la gauche du propriétaire de l’OL ce jeudi, a bien failli profiter aux Bulgares, bien conscients qu’ils pouvaient enfoncer les Lyonnais dès l’entame. Le coup de pelle aurait pu venir de la Madjer de Rwan Seco, mais heureusement pour les locaux, Duje Ćaleta-Car traînait sur la trajectoire (7e). Ce n’est qu’à partir de la 20e minute de jeu que les Gones, pas aidés par une pelouse pitoyable, ont enfin assumé leur statut d’équipe du top 8 de cette Ligue Europa.

Comme souvent, c’est Rayan Cherki qui s’est trouvé près de l’interrupteur de la lumière lyonnaise, même s’il n’a pas su conclure un numéro incroyable, avec une roulette arrêtée dans la surface (24e). Quasiment dans la foulée, il aurait pu être créditée d’une passe décisive mais la tête piquée de Corentin Tolisso a été magnifiquement détournée par une manchette de Sergio Padt (26e), aussi décisif devant Ernest Nuamah (35e). Son confrère rhodanien a lui aussi brillé avant la pause en repoussant une frappe d’Aguibou Camara, qui avait mystifié une défense locale bien passive (45e+1).

Nos Gones concèdent le nul face à Ludogorets mais assurent leur place parmi les huit premiers ! Direction les 8es de finale de l'@EuropaLeague ! 🔴🔵#OLPFC | 1-1 pic.twitter.com/sLM0KKxJbX — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2025

Toujours poussifs au retour des vestiaires, les Lyonnais vont enfin réussir à presser ensemble et pousser la défense bulgare à la faute. Assez maladroit techniquement, Georges Mikautadze a au moins eu le flair de sentir la passe ratée de Son vers son gardien pour devancer le portier et offrir l’ouverture du score à Tolisso (1-0, 54e). Le plus dur est fait ? Peut-être mais le plus ridicule a failli arriver, si seulement Perri n’avait pas repoussé la tentative de Caio Vidal (56e) quelques secondes après le but. Ce n’était que repousser l’échéance puisque les Orlite ont profité d’une montée à l’abordage incroyable de l’OL pour filer en contre et égaliser grâce au défenseur Dinis Almeida, qui s’est amusé avec Moussa Niakhaté (1-1, 77e). Avec ce nul, qui a failli se transformer en défaite sans un arrêt monumental de Perri dans le temps additionnel, Lyon enchaîne un cinquième match sans victoire. Pas de bon augure avant de se déplacer à Marseille, dimanche.

OL (4-3-3) : Perri – Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car, Abner (Tagliafico, 78e) – Tolisso, Tessmann (Matic, 64e), Veretout (Lacazette, 64e) – Nuamah (Kumbedi, 84e), Mikautadze, Cherki. Entraîneur : Jorge Maciel.

Ludogorets (4-3-3) : Padt – Son (Kurtulus, 79e), Verdon, Almeida, Nedyalkov (Gropper, 74e) – Pedrinho, Camara, Piotrowski – Erick Marcus (Rusev, 79e), Rwan Seco, Caio Vidal (Chochev, 74e). Entraîneur : Igor Jovičević.

