Les ultras rennais craignent une relégation et appellent à l’union sacrée

À Rennes, on manque de points, mais on doit se serrer les coudes.

Au lendemain de l’éviction de Jorge Sampaoli et de la nomination comme entraîneur de Habib Beye, le troisième coach de la saison au Stade rennais, le Roazhon Celtic Kop a publié un communiqué pour appeler à « l’union sacrée » avant la réception de Strasbourg, dimanche, alors que leur club préféré occupe la place de barragiste en Ligue 1.

La crainte d’une descente en Ligue 2

Les ultras rennais avaient manifesté leur mécontentement lors du derby contre Brest, et continuent de déplorer la trajectoire prise par les Rouge et Noir depuis plus d’un an. « La nomination puis la prolongation précoce d’un entraîneur choisi unilatéralement par l’actionnariat et son entourage néfaste, contre l’avis de la direction sportive en place, l’arrivée tardive du nouveau directeur sportif qui a dû faire face à une vague de demandes de départs de la part des joueurs en place, le mercato catastrophique qui s’en est suivi, les changements de coach à répétition…, peut-on lire dans le communiqué. La somme de tous ces évènements explique la situation dramatique dans laquelle se trouve notre club de cœur aujourd’hui : aux portes d’une descente en L2. »

Après la contestation, le RCK lance un appel à tous leurs membres et à l’ensemble du stade : « C’est pourquoi l’heure est venue d’appeler à l’Union sacrée pour le maintien du club en Ligue 1. Ensemble, nous devons pousser notre équipe à relever la tête et à se battre jusqu’au bout. Nous devons tout donner pour leur insuffler la force de lutter, car nous avons aussi notre rôle de douzième homme à jouer. »

L’important, ce n’est pas la chute.

