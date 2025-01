Le Stade rennais officialise son nouveau changement d’entraîneur

79 jours.

Ce n’est pas le temps passé sans un rayon de soleil à Rennes, mais bien la durée de l’aventure express de Jorge Sampaoli sur les bords de la Vilaine. Le technicien argentin n’aura pas passé plus de trois mois en Bretagne, où on ne l’a quasiment jamais vu sans son bonnet et où il n’aura surtout pas réussi à redresser la situation d’un club laissé en position de barragiste après six points empochés en huit journées de championnat et une élimination problématique à Troyes en Coupe de France.

Première contre Strasbourg pour Habib Beye

Tout est encore allé très vite, le Stade rennais ayant officialisé son départ ce jeudi soir « d’un commun accord », en même temps que l’arrivée de son successeur, Habib Beye, qui était arrivé dans la capitale bretonne dans l’après-midi. L’ancien coach du Red Star, qui avait déjà été proche de signer en novembre, s’est engagé « jusqu’à la fin de la saison avec des conditions prédéfinies pour une prolongation d’une saison », précise le SRFC sur son site officiel.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination d’Habib Beye en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle. ✍️ #DegemerMatHabib — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 30, 2025

Une nouvelle péripétie dans une saison chaotique et un troisième entraîneur, déjà, sans compter l’intérim de Sébastien Tambouret contre Toulouse. Une première dans l’histoire de Rennes, où Beye est arrivé avec deux adjoints, Sébastien Bichard (qui avait commencé la saison en numéro un à Clermont et avec lequel il avait collaboré au Red Star) et Olivier Saragaglia (passé par Grenoble, Sedan et Châteauroux).

L’ancien défenseur va connaître sa première sur un banc en Ligue 1 ce dimanche contre Strasbourg, au Roazhon Park. Clin d’œil du destin : il avait commencé sa carrière de joueur avec le Racing au même endroit (1-1), à une époque où l’enceinte rennaise s’appelait encore stade de la route de Lorient, un 30 août 1998.

Habib Beye arrive au Stade rennais