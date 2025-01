Revivez OL-Ludogorets (1-1)

Un point sur ce qui se passe sur les autres pelouses. Beaucoup moins de buts qu'en C1 hier soir. Déjà éliminé, Nice reste dans la course pour finir dernier de Ligue Europa. Une sacrée perf', comme sont en train de réaliser les Hongrois de Ferencvaros, qui en collent trois à l'AZ Alkmaar à la mi-temps !

À mi-chemin, le top 8 est composé de la Lazio, de l'Athletic Club, de Francfort, de Manchester United, de l'OL, de Tottenham, d'Anderlecht et du FCSB. Les barragistes (provisoires) sont les suivants : Rangers, Bodo Glimt, Ajax, Galatasaray, Real Sociedad, Olympiakos, AS Rome, Ferencvaros, Plzen, Midtjylland, Union St-Gilloise, Alkmaar, Elfsborg, PAOK, Fenerbahçe et braga.

Le Besiktas, le FC Porto et Hoffenheim sont virtuellement éliminés.