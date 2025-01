Amine Gouiri va signer à l'OM avant la fin du mercato

Amine, gourou de l’OM ?

Le club phocéen a trouvé son attaquant, quelques jours après le départ d’Elye Wahi pour l’Eintracht Francfort. Les négociations duraient depuis un moment en ce mois de janvier, elles ont abouti à trois jours de la fin du mercato hivernal. Amine Gouiri doit s’engager avec l’OM dans les prochaines heures, comme révélé par L’Équipe, qui précise aussi que Lilian Brassier devrait faire le chemin inverse pour revenir à Rennes, son club formateur.

Son quatrième club en Ligue 1

L’international algérien est arrivé à Marseille dans la matinée de vendredi, comme le montre une photo relayée sur les réseaux sociaux. Le montant du transfert pourrait être légèrement supérieur à 21 millions d’euros, bonus compris, selon nos informations.

Gouiri va quitter la Bretagne, deux ans et demi après son arrivée avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire du SRFC (28 millions d’euros), au cœur d’une saison compliquée pour les Rouge et Noir comme pour lui (3 buts en 20 matchs). Le joueur de 24 ans va connaître son quatrième club en Ligue 1, après l’OL, son club formateur, Nice et donc le Stade rennais.

Amine Gouiri 🇩🇿 est déja déterminé : "On va se voir au Vélodrome dès dimanche avec la victoire ! 😂😂 (NabilDeMarseille/TikTok) #OMOL #TeamOM pic.twitter.com/SPRyyL8So1 — Infos OM (@InfosOM_) January 31, 2025

Devinez qui va marquer son traditionnel but contre Lyon dès dimanche ? (à condition d’être enregistré à temps, bien sûr)

