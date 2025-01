Une minute de silence en hommage à Elias sur tous les terrains ce week-end

Le football français endeuillé.

La FFFa annoncé qu’une minute de silence sera observée sur tous les terrains de football de France ce week-end pour rendre hommage à Elias, jeune passionné de football lâchement agressé à la sortie de son entraînement vendredi 24 janvier dernier à Paris, et décédé le lendemain à la suite de ses blessures. Ce drame a secoué le monde du football amateur.

Elias sortait de son entraînement, comme tous les vendredis, avec son club de la Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier. Deux individus ont alors agressé le jeune adolescent et son ami à la sortie du stade avec une arme blanche parce qu’ils avaient refusé de donner leur téléphone. Elias, âgé de quatorze ans, a été gravement blessé. Il a succombé à ses blessures aux alentours de samedi midi, selon France Info.

Une minute de silence sera observée en mémoire d'Elias, mortellement agressé le 24 janvier, à l'occasion de toutes les compétitions organisées ce week-end.https://t.co/m8B0XmCnTL — FFF (@FFF) January 29, 2025

Robert Pirès avait rendu hommage au jeune adolescent via une story Instagram ce lundi. « Cela me touche particulièrement, car c’est un petit footballeur sortant simplement de son entraînement que nous avons perdu, et mon fils s’entraîne dans ces mêmes stades parisiens (…) Je veux dire une chose simple : NON À CETTE VIOLENCE ! »

Elias était un adolescent qui, comme beaucoup d’amateurs de football, passait ses week-ends à sillonner les terrains de football de sa région avec son équipe. Alors qu’il avait la vie devant lui, deux individus la lui ont lâchement ôtée. C’est un coéquipier, un petit frère, un membre de la grande famille du football français qui s’est envolé. Avant chaque coup d’envoi de ce week-end, nous allons tous diriger nos pensées vers lui et sa famille, en pensant à tous les matchs qu’il aurait dû disputer, semaine après semaine, année après année.

Repose en paix, Elias.

