Rennes dévore Lyon

Rennes 3-0 Lyon

Buts : Bourigeaud (19e), Gouiri (21e) et Meister (90e+1) pour les Rouge et Noir

Un début de saison ne ressemble pas toujours à la fin de la dernière. On avait quitté le Stade rennais limite dépressif et l’Olympique lyonnais en pleine euphorie en mai dernier, on aura eu tout l’inverse pour la rentrée des classes au Roazhon Park. L’équipe bretonne énergique, engagée et entreprenante a mis au tapis l’OL (3-0) pour permettre à son public de retrouver le sourire et lancer l’ère Frederic Massara, le nouveau directeur sportif rennais, de la meilleure des manières. Sans le kop rennais, privé de tribune à cause de fumigènes, mais avec un parcage lyonnais très bien garni, il régnait une drôle d’ambiance dans l’enceinte bretonne. Le public a eu de quoi se réchauffer assez vite : il y a eu des espaces, du mouvement, de la vie tout simplement. Le 4-4-2 losange bossé par Julien Stéphan pendant la préparation a offert un beau visage à son équipe, la première à frapper (Ludovic Blas, Benjamin Bourigeaud et Amine Gouiri) dans une première période ouverte.

Le feu à la rennaise

Celle-ci a basculé en l’espace de deux minutes. D’abord sur un coup franc à l’entrée de la surface joué à deux par Blas et Bourigeaud, qui a été bien aidé par son ancien coéquipier Nemanja Matic (qui a eu le droit à ses sifflets) pour prendre à contre-pied Lucas Perri (1-0, 19e). Le Ch’ti breton, annoncé sur le départ, avait à peine pris le temps de célébrer son but que l’OL en a offert un second aux Rennais : le pressing initié par le très intéressant Albert Gronbaek a poussé Moussa Niakhaté à l’erreur et sa passe en retrait a profité à Gouiri, qui a conclu après avoir éliminé le portier rhodanien (2-0, 21e). Dans une belle folie, le même Perri a laissé Lyon dans le match en présentant une main ferme sur un pétard de Blas, et les Gones ont alors tenté de se rapprocher de la surface rennaise, sans trop se montrer adroits. Les deux tentatives de Saïd Benrahma n’ont pas trouvé le cadré, Georges Mikautadze, aligné seul en pointe en l’absence d’Alexandre Lacazette (suspendu), s’est fait découper par Leo Ostigard et tout ce petit monde a pu rentrer aux vestiaires pour souffler.

Meisterclass

Il faut dire que l’on n’a pas reconnu le Stade rennais morose de la saison passée, notamment dans l’engagement collectif, alors que Blas a encore manqué la balle de 3-0, butant sur Abner après avoir été parfaitement lancé par Azor Matusiwa. Les Bretons ont quand même dû faire le dos rond pour résister à un possible retour lyonnais, Mikautadze et Maxence Caqueret ne cadrant pas, puis voyant Alidu Seidu éteindre les flammes en dégageant la chique en corner suite à un centre de Benrahma. Quand on pensait que la partie pourrait commencer à ronronner, tout s’est agité à nouveau des deux côtés. Gouiri a déposé une feuille morte sur l’équerre de Perri et Malick Fofana est entré pour mettre le bazar. Le jeune Lyonnais a rapidement provoqué un penalty bêtement concédé par Lorenz Assignon et superbement sorti par Steve Mandanda, pourtant pas spécialiste dans l’exercice (72e).

💪 | Premier match, premier but pour Henrik Meister sous ses nouvelles couleurs ! ⚡️🇩🇰 #SRFCOL pic.twitter.com/WCdjFXoM9p — DAZN France (@DAZN_FR) August 18, 2024

On s’est alors demandé comment l’OL allait pouvoir revenir dans le coup, pendant que le fautif rennais est sorti sous les applaudissements pour sa dernière à Rennes. En profitant de l’incapacité des locaux à tuer le suspense, peut-être ? Ostigard a trouvé le poteau après un corner rentrant de Bourigeaud tout près de surprendre Perri, avant que le chouchou du Roazhon Park n’ait le droit lui aussi à son hommage à sa sortie. Le respect des potentiels anciens et la découverte des petits nouveaux, comme ce Henrik Meister, arrivé cette semaine de Norvège et qui a fait chavirer ses nouveaux supporters sur son premier ballon touché en claquant une frappe croisée magistrale dans le petit filet de Perri (3-0, 90e+1). Une soirée à oublier pour la bande à Pierre Sage et des sourires retrouvés à Rennes.

Rennes (4-1-2-1-2) : Mandanda – Assignon (Hateboer, 73e), Wooh, Østigård, Seidu (Truffert, 87e) – Matusiwa – Kamara, Bourigeaud (Santamaria, 81e) – Grønbæk (Meister, 87e) – Blas, Gouiri. Entraîneur : Julien Stéphan.

OL (4-3-3) : Perri – Mata, Ćaleta-Car, Niakhaté, Abner – Matić (Tolisso, 85e), Caqueret (Diawara, 85e), Mangala (Fofana, 68e) – Nuamah (Baldé, 76e), Mikautadze, Benrahma (Maitland-Niles, 85e). Entraîneur : Pierre Sage.

