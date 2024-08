Pronostic Rennes Lyon : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Vous cherchez un bonus pour parier sur la première affiche de dimanche soir de la saison en Ligue 1 ? Nouveau, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Et nous, on vous donne nos pronostics sur ce Rennes – Lyon !

Rennes repart de zéro

Cette toute première affiche du dimanche soir entre Rennes et Lyon met aux prises deux outsiders pour le podium de Ligue 1. La formation bretonne sort d’un exercice décevant qui a vu le départ de Bruno Génésio et le retour de Julian Stéphan. Le bilan rennais fut pauvre avec une dixième place au classement et surtout un jeu produit bien loin des attentes. Les Rennais n’ont finalement pas fait beaucoup mieux avec Stéphan et c’est la faute a été plutôt rejetée sur le directeur sportif Florian Maurice, ancien Lyonnais parti à Nice. Malgré les départs estivaux, les protégés de Julian Stephan ont signé une préparation estivale aboutie, avec un seul revers concédé contre Guingamp. Pour clore cette période, les Rennais ont pris le dessus sur le Werder Brême.

L’OL veut continuer sa dynamique

De son côté, l’Olympique Lyonnais avait connu 6 premiers mois catastrophiques avec les licenciements de Blanc et Grosso et même une place de lanterne rouge. Arrivé sans faire de bruit, Pierre Sage a permis au club de se redresser. Lors de la seconde partie, les Rhodaniens ont profité de leur recrutement hivernal pour effectuer une très belle remontée et accrocher une place européenne. La préparation estivale lyonnaise s’est conclue lors de l’Emirates Cup avec un revers face à Arsenal (2-0). Avant cela, les Lyonnais avaient seulement perdu contre Sankt Pauli (1-0), faisant match nul contre le Torino avant de monter en régime face à l’Union Berlin (victoire 4-0) .

Le Stade Rennais a beaucoup perdu

En plus de son directeur sportif, Rennes a connu un été agité avec le départ de nombreux éléments comme Le Fée, Belocian, Terrier, les 2 Doué tandis que Bourigeaud est aussi convoité dans le Moyen-Orient. Pour renforcer le club, les Bretons ont misé sur plusieurs joueurs venus du Nord avec les Ostigard, Kamara et Gronbaek. Cet été, le club s’est signalé en recrutant l’une des sensations du dernier Euro, le buteur géorgien Mikautadze, qui vient épauler les Lacazette, Tolisso, Caqueret ou Benrahma. Au rayon des départs, les Olympiens ont perdu le défenseur O’Brien ou Mangala tandis que Cherki devrait lui aussi quitter Lyon pour apporter des fonds au club.

Les compo probables pour Rennes – Lyon :

Rennes : Mandanda – Assignon, Ostigard, Wooh, Seidu (ou Truffert) – Santamaria, Bourigeaud, Kamara, Gronbaek – Blas, Gouiri.

Lyon : Perri – Mata, Niakhate, Caleta-Car, Abner – Matic, Caqueret, Tolisso – Mikautadze, Lacazette, Benrahma.

Lyon démarre bien à Rennes

Auteur d’une seconde partie de qualité, Lyon pourrait surfer sur cette vague pour s’imposer face à une Rennes en grande partie renouvelée. Les Lyonnais n’ont pas pu compter sur Lacazette pendant la préparation, mais le général devrait être de retour ce dimanche. Il aura sans doute à côté de lui Mikautadze dont le transfert fait parler. Auteur de 3 buts pendant l’Euro avec la Géorgie, l’ancien Messi sera très attendu. L’OL pourrait au moins tenir le match nul du côté du Roazhon Park ce dimanche soir.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

