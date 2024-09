Amine Gouiri montre la voie à l’Algérie

Le bon élève.

Alors que le Nigeria a lâché un point face au Rwanda (0-0), comme le Cameroun au Zimbabwe (0-0), l’Algérie, elle, a fait le job contre le Liberia (0-2). Les Verts avaient dû attendre la 69e minute pour prendre l’avantage contre la Guinée équatoriale. Cette fois, ils n’ont pas laissé le doute s’installer. Amine Gouiri a poussé le ballon à la suite d’un cafouillage, signant son deuxième but de la saison après celui inscrit face à Lyon (0-1, 17e). Adem Zorgane a ensuite mis les siens à l’abri d’une jolie frappe aux 25 mètres (0-2, 25e).

Baghdad Bounedjah a même enfoncé le clou en fin de match (0-3, 80e). Les Fennecs de Saïd Benrahma, Yassine Benzia, Ramy Bensabaïni et Aïssa Mandi, tous titulaires, prennent déjà le large dans leur groupe avec quatre points d’avance sur leur dauphin, le Togo, leur prochain adversaire en octobre. Dans le même temps, le Gabon a dominé la Centrafrique avec un but sur penalty de Pierre-Emerick Aubameyang (2-0), et l’Égypte s’est promenée au Botswana avec un doublé de Trezeguet et un but de Mohamed Salah (0-4).

Tranquillou.

