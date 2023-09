Décision confirmée pour le match du Maroc

La décision ne faisait guère de doute, après de tels événements.

À la suite du séisme de magnitude 7 qui a touché l’ouest du Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, le match des Lions de l’Atlas contre le Liberia comptant pour la sixième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations et prévu ce samedi a été annulé.

C’est la Fédération royale marocaine qui a demandé le report de la rencontre à la Confédération africaine de football, plus de 800 morts et de nombreux blessés ayant été répertoriés. La nouvelle date de la partie, officiellement repoussée, devrait être communiquée plus tard.

En attendant, place au début du deuil.

Séisme au Maroc : le match face au Liberia annulé ?