CAN 2024 : triplé pour Victor Osimhen, la qualif pour la Gambie

Super Victor, prochaine mascotte de la CAN.

Avec cinq victoires en six journées, le Nigéria n’a laissé aucune chance à ses adversaires dans le groupe A des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2024. Les quelques succès poussifs contre la Guinée-Bissau et le Sierro Leone ont été éclipsés par les déculottées infligées à Sao Tomé-et-Principe. Lors du match aller, les Super Eagles s’étaient largement imposés à l’extérieur (0-10) grâce à un quadruplé de leur avant-centre star, Victor Osimhen. Ce dimanche, l’attaquant napolitain n’a trouvé le chemin des filets que trois fois et le Nigéria a dû se contenter d’une victoire 6-0. Suffisant pour avancer jusqu’à la compétition avec l’étiquette de potentiel vainqueur ?

La Gambie n’a pas autant de certitudes, mais sera bien de la partie en janvier prochain du côté de la Côte d’Ivoire. Quart de finalistes en 2021, défaits par l’hôte camerounais, les Gambiens n’avaient besoin que d’un petit point dimanche pour assurer leur deuxième place du groupe dominé par le Mali. Menés 0-2 par le Congo à la mit-temps, les Scorpions ont réussi à inverser la tendance en fin de rencontre par l’intermédiaire de Yankuba Minteh (79e), puis de Mohamed Badamosi (90e+1). Plus de peur que de mal et une deuxième qualification consécutive pour ce pays qui n’en avait connu aucune avant 2021.

On connaît la future surprise de la compétition.

L'envol contrarié des Super Falcons