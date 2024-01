Démission de Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie

Les sélections éliminées de la CAN font un peu de ménage.

Après l’élimination dans les derniers instants face au Cameroun (2-3), le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a annoncé sa démission. Lui qui était arrivé à la tête des Scorpions en juillet 2018 les avait conduit, pour leur première participation à une Coupe d’Afrique des nations, en quarts de finale en janvier 2022.

Tom Saintfiet "I love the Gambia and wish the country all the best; it's time for me to try something new." pic.twitter.com/S0y18f8sme

— Buba Jallow Fallaboweh (@soccercafe1) January 24, 2024