Quand un joueur guinéen estime que « l’équipe gambienne est nulle »

Au moins, c’est honnête.

Victorieuse de la Gambie (1-0) ce samedi pour son deuxième match dans cette CAN 2023, la Guinée a mis du temps avant de trouver la faille. Toutefois, lorsqu’un journaliste demande, en zone mixte, à Aguibou Camara si les Gambiens avaient résisté plus longtemps que prévu, l’unique buteur de la partie est catégorique : « Bah non, ils sont nuls. » Le joueur de l’Olympiakos insiste même trois fois sur ce point et balance que « l’équipe gambienne est nulle ».

🇬🇳 Aguibou Camara (MOTM hier) : « L’équipe 🇬🇲 gambienne est nulle, ils ont fait que de défendre pendant 90 minutes. Leur entraîneur qu’il ferme sa bouche et qu’il donne des leçons à ses joueurs. » pic.twitter.com/0PsGZXogFq — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 20, 2024

« Ils ont défendu pendant 90 minutes. Que leur entraîneur ferme sa bouche et continue à donner des leçons à ses joueurs », a-t-il ensuite invité. Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, avait été pris pour cible par les Guinéens, alors que le technicien aurait assuré, en conférence de presse avant le match, que la Guinée était la plus faible équipe du groupe. Chose qu’il n’a jamais dite selon lui. « Je n’ai jamais dit que la Guinée était la plus faible du groupe C. J’ai dit que dans l’esprit du peuple gambien, l’équipe guinéenne est la plus facile de notre groupe », a expliqué le Belge, après le revers.

Il y a du Thibaut Courtois dans ce Aguibou Camara.

Aguibou Camara délivre la Guinée contre la Gambie