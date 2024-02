La RD Congo croque la Guinée et s’ouvre la voie des demies

RD Congo 3-1 Guinée

Buts : Mbemba (27e), Wissa (65e SP) et Masuaku (82e) pour les Léopards // Bayo (20e SP) pour le Syli National

Coup de fimbu !

Séduisante dans la compétition, la RD Congo a remporté son premier match à la CAN 2023, au meilleur des moments, contre une Guinée sans solution (3-1). Comme face à la Guinée équatoriale, la Guinée démarre pied au plancher, et Morgan Guilavogui sollicite Lionel Mpasi après s’être infiltré côté droit (1re). Yoane Wissa prouve que la RDC n’est pas en reste (3e) et laisse augurer un match ouvert et disputé. Alors que le rythme retombe un peu après cette entame électrique, Chancel Mbemba cartonne Mohamed Bayo dans sa surface et laisse l’opportunité au Havrais de se faire justice lui-même, en plein milieu de la cage (0-1, 20e). Mais les Léopards sont à réaction : le défenseur de l’OM se rachète illico, en arrachant les filets d’Ibrahima Koné avec un missile sous sa barre (1-1, 27e).

Tactiquement, le match de la RD Congo est de haute volée, puisque les ailes guinéennes, le point fort du Syli National, sont totalement coupées. Et la seconde mi-temps va aller dans son sens. Alors que Yoane Wissa se démultiplie et pèse sur la défense guinéenne, l’entrant Silas lui donne l’opportunité en or de passer devant, en passant la seconde devant Julien Jeanvier, qui l’accroche maladroitement dans la surface. Le penalty est chirurgical, sur la droite de Koné, pourtant parti du bon côté (2-1, 65e). La Guinée perd le fil du match et ne fait rien de sa possession. Pour parachever la soirée, Arthur Masuaku inscrit un des plus beaux buts de l’édition 2023 : sur un coup franc totalement excentré à gauche, l’ancien Valenciennois surprend totalement Koné, obligé de rentrer dans les cages en touchant le cuir (3-1, 82e).

Les Léopards affronteront-ils les Éléphants dans le dernier carré, comme en 2015 ?

RD Congo (4-2-3-1) : Mpasi – G. Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku – Pickel, Moutoussamy – Elia, Bongonda, Wissa – Bakambu. Sélectionneur : Sébastien Desabre.

Guinée (4-2-3-1) : I. Koné – I. Diakité, Diakhaby, Jeanvier, Is. Sylla – A. Diawara, N. Keïta – Guilavogui, Ag. Camara, S. Sylla – Bayo. Sélectionneur : Kaba Diawara.

