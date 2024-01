Pronostic Guinée Équatoriale Guinée : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

La Guinée Équatoriale surprend la Guinée

Quart de finaliste au Cameroun en 2021 et 4e en 2015 au pays, la Guinée Équatoriale commence à se faire un nom dans cette CAN. La sélection est en 8e et ne l’a clairement pas volé en foudroyant la Côte d’Ivoire lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes (4-0), sans oublier sa démonstration de force contre la Guinée-Bissau (4-2) ou son match nul face au Nigeria lors de la J1 (1-1). C’est simple, la Guinée Équatoriale reste sur 13 matchs sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. En conclusion, pas une défaite depuis septembre 2022. Engagés pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, les Éléphants avaient remporté leur deux premiers matchs face à la Namibie (1-0) et contre le Libéria (1-0). Auteur d’un triplé face à la Guinée-Bissau, Nsue (capitaine, 22 buts en 46 capes) a claqué un doublé face aux Ivoiriens et occupe seul, la première place du classement des buteurs de cette CAN. Notons également les présences de Saul Coco (Las Palmas) de Bikoro (50 capes), de Machin (Monza, 26 sélections) ou encore du jeune talent Balboa (Huesca, 14 sél).

Avec 4 points au compteur, la Guinée a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale en étant repêchée parmi les meilleurs 3es de la phase de groupes. Pour énumérer les résultats, notons le match nul en ouverture face au Cameroun en infériorité numérique durant toute la seconde période (1-1), son succès sur le plus petit des scores face à la Gambie (1-0), et une défaite lors de la dernière journée face au tenant du titre, le Sénégal (0-2). Eliminés au stade des 8èmes de finale lors des deux précédentes éditions de la CAN, les Guinéens n’ont jamais été couronnés à la CAN et ils n’ont rejoint la finale qu’à une seule reprise, en 1976. Le groupe convoqué est compétitif avec notamment l’Hexagone qui est bien représentée avec Conte (Bastia), Guilavogui (Lens), Mohamed Bayo et Abdoulaye Touré (Le Havre) sans oublier des garçons comme Diakité (Reims), Sow (Strasbourg) et Sylla (Montpellier, plus de 70 sélections) qui viennent étoffer le secteur défensif. Guirassy est là mais n’a pas pu jouer les deux premiers matchs, blessé. Porté par un grand Nsue, la Guinée Equatoriale pourrait une nouvelle fois s’imposer face à une autre Guinée.

