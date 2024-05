La Guinée complète le groupe de la France aux JO

Une première qualification depuis 1968 !

Malgré un second penalty raté, la Guinée de Kaba Diawara a eu raison de l’Indonésie (1-0), en barrage de qualification pour les Jeux olympiques 2024, et sera le quatrième représentant de l’Afrique dans l’Hexagone, en plus de l’Égypte, du Maroc et du Mali. Le Syli U23 (bien aidé par 5 joueurs de la sélection A) affrontera la France, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis dans le groupe A.

Goolll Indonesia 0 vs 1 Guinea pic.twitter.com/ybhnbstL1I — Hiburan di Sosmed (@hiburandisosmed) May 9, 2024

Dans ce match disputé à… Clairefontaine, la délivrance est venue du pied droit d’Ilaix Moriba (FC Barcelone), depuis le point de penalty. Le Syli olympique, mené par Aguibou Camara (Atromitos), a eu les meilleures occasions et a loupé plusieurs face-à-face dans cette rencontre plutôt équilibrée dans le jeu. Algassime Bah (Olympiakos) manquant, lui, de se faire justice lui-même à dix minutes de la fin des hostilités.

C’est la fierté de tout un peuple, François Letexier, qui était au sifflet.