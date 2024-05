La Fédération néerlandaise propose cinq évolutions pour dynamiser le jeu

Après la fantaisie d’Arsène Wenger, place à celle de la KNVB.

Au diable le carton bleu et les règles incompréhensibles de la King’s League, place aux mesures révolutionnaires de la Fédération néerlandaise. Sortis tout droit de l’imaginaire du pays du football total, cinq ajustements ont été proposés par Gijs de Jong, secrétaire général de la KNVB, à l’occasion de l’évènement Soccerrex organisé à Amsterdam cette semaine. Parmi les propositions annoncées : l’abolition de la remise en jeu à la main après une sortie en touche, pour laisser place au pied.

Le second ajustement, nommé « sin bins », viserait à instaurer un système d’exclusion temporaire pour les joueurs sanctionnés d’un carton jaune. Ils seraient alors sortis du terrain pour une durée limitée, avant de reprendre place sur la pelouse, à la manière de ce qui peut se faire au handball. À cela s’ajoute l’envie de la KNVB d’instaurer une durée de 60 minutes de jeu effectif (54 minutes en moyenne aujourd’hui), mais aussi davantage de possibilités de changements en plus d’une réforme pour autoriser les passes à soi-même sur un coup franc. Selon The Athletic, la KNVB souhaiterait mettre en place ces changements à l’horizon 2050.

Seulement, la fédération néerlandaise n’est pas membre du conseil d’administration de l’IFAB et ne devrait pas avoir un poids suffisant pour lancer une telle révolution.

