Kevin Strootman annonce sa retraite

La « machine à laver » en fin de cycle.

Il n’aura pas laissé pas un grand souvenir aux suiveurs de la Ligue 1 et aux supporters de l’OM bien que, les comptes du club phocéen, eux, se souviennent de son passage dans les Bouches-du-Rhône. À 34 ans, Kevin Strootman a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, ce vendredi, sur ses réseaux sociaux. « Les carrières prennent fins. Merci le football », a-t-il écrit.

Careers come to an end. Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP

— Kevin Strootman (@Kevin_strootman) October 18, 2024