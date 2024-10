Lens retrouve la victoire à Saint-Étienne

Saint-Étienne 0-2 Lens

Buts : Frankowski (20e) et Labeau-Lascary (79e) pour Lens

Will Still, still undefeated en Ligue 1 cette saison !

Sur une inhabituelle série de cinq matchs nuls consécutifs en championnat, le RC Lens a fini par conjurer le sort ce samedi à Geoffroy-Guichard en maîtrisant une formation de Saint-Étienne bien trop imprécise (0-2). Les hostilités ont démarré avec un missile lointain flottant signé Przemysław Frankowski, qui a complètement pris à contre-pied Gautier Larsonneur (0-1, 20e). Le portier avait déjà été mis à contribution sur des tentatives d’Andy Diouf et d’Abdukodir Khusanov (4e et 8e), les Sang et Or étant bien mieux entrés dans la partie.

Les Verts sont revenus des vestiaires un peu plus tranchants, multipliant les tentatives mais en conservant leur imprécision (onze tirs, un seul cadré en seconde période). C’est d’ailleurs sur une nouvelle erreur technique que Sainté s’est tué tout seul : sur une mauvaise passe en retrait de Mickaël Nadé, l’entrant Rémy Labeau-Lascary a filé seul vers le but, dribblé le gardien adverse et inscrit dans la cage vide son premier pion sous les couleurs lensoises (0-2, 79e), synonyme du KO.

Lens monte dans le top 5, les Stéphanois sont treizièmes.

Saint-Étienne (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Abdelhamid (Batubinsika, 82e), Nadé, Pétrot, – Moueffek (Bouchouari, 68e), Ekwah, Amougou (Boakye, 68e) – Cafaro (Mouton, 68e), Sissoko (Stassin, 74e), Davitashvili. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

Lens (3-4-1-2) : Samba – Danso, Khusanov, Medina (Sarr, 73e) – Frankowski, Thomasson, Diouf, Chávez (Pouilly, 90e) – Fulgini (Mendy, 73e) – Nzola (Labeau-Lascary, 64e), Sotoca (Saïd, 90e). Entraîneur : Will Still.

