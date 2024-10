Pronostic Saint-Étienne Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Saint-Étienne – Lens agréable ?

Après 2 ans de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a retrouvé l’élite en mai dernier. Quelques jours plus tard, la direction du club a également changé avec l’arrivée d’un fonds canadien. Comme beaucoup d’autres récents investisseurs sur le marché actuel, les nouveaux arrivés ont décidé de s’appuyer sur la data pour le recrutement avec des joueurs inconnus, à l’image du Néo-Zélandais Ben Old, ou de l’attaquant Boakye. Ce choix risqué explique certainement l’entame compliquée de l’équipe forésienne en Ligue 1, marquée par un cinglant 8-0 encaissé à Nice. Malgré tout, l’ASSE n’a pas abdiqué en allant chercher un nul à Nantes (2-2) dans un match où ils se sont retrouvés menés de 2 buts et au cours duquel ils ne proposaient pas grand-chose. Sur la lancée de ce bon point pris, les Stéphanois ont livré une bien meilleure prestation face à Auxerre (3-1) adversaire direct dans la course au maintien. Porté par le talent de Davitashvili, auteur d’un triplé, Saint-Étienne s’est imposé. Toutefois, les fébrilités défensives des Verts laissent penser que le club est loin d’être guéri.

En face, Lens est avec le PSG et Monaco la seule formation invaincue de notre championnat. En effet, après 7 journées disputées, les Lensois affichent un bilan de 2 succès et 5 nuls. Contrairement à l’AS Saint-Étienne qui s’appuie sur de nombreux jeunes, les Lensois comptent sur un groupe expérimenté pour atteindre leur objectif européen. Après avoir remporté ses 2 premiers matchs, le Racing vient d’enchaîner 5 matchs nuls consécutifs en Ligue 1 dont le dernier à Strasbourg au cours d’un match très agréable (2-2). Ce samedi, les hommes de Will Still partiront largement favoris face à l’ASSE, mais ne doivent pas sous-estimer la combativité des Verts. En déplacement, les Lensois ont toujours marqué depuis le début d’exercice et affronteront l’une des pires défenses du championnat. Ce match entre Saint-Étienne et Lens devrait nous offrir des buts de chaque côté, avec un avantage au Racing dans le 1N2 puisqu’il est invaincu.

