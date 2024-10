C’est ici, les U19 nationaux ?

On avait quitté les Verts heureux et victorieux avant la trêve. On les a retrouvés faisant la moue samedi. Saint-Étienne n’a pas fait le poids contre Lens, prétendant assumé à l’Europe (0-2). Olivier Dall’Oglio était particulièrement déçu de l’entame de ses joueurs au moment de refaire le match devant les caméras. « On a raté notre première mi-temps parce que les duels n’étaient pas assez intenses de notre côté, on a couru à côté d’eux. On les a trop respectés, regrettait le coach stéphanois. Sur la première mi-temps, c’était des U19 contre des pros. »

« On doit être plus solide et agressif, on a vu qu’on était capable de le faire sur la deuxième mi-temps, mais il faut le faire d’entrée de jeu, insiste Dall’Oglio. Il faut aller au contact, le foot c’est un sport de contact, c’est là qu’il faut qu’on progresse. Ce que j’ai dit aux joueurs, c’est que ce match doit nous servir. Je veux que l’équipe apprenne rapidement. » Encore plus avec un match à Angers samedi prochain, concurrent direct pour le maintien.

ON MET LE PIED, BORDEL !

Lens retrouve la victoire à Saint-Étienne