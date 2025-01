Plusieurs joueurs mis à l’écart au Stade rennais

On ne compte plus les saisons de Loft Story dans le foot.

Très remonté contre ses joueurs depuis l’élimination rennaise en Coupe de France à Troyes, le président Arnaud Pouille a confirmé que plusieurs joueurs allaient rejoindre un loft. Selon les informations d’Ouest-France, il s’agit de Gauthier Gallon, Baptiste Santamaria et des deux recrues estivales Glen Kamara et Albert Grønbæk. En gros, les quatre sont invités à trouver un nouveau point de chute dès cet hiver.

Sampaoli : « Concernant Gronbaek : il a demandé son départ, il ne se sent pas heureux et n’a pas trouvé sa place ici » Le cas du Danois est différent de celui des autres joueurs mis à l’écart selon le coach argentin. #SRFC — François Rauzy (@RauzyFrancois) January 17, 2025

Une nouveauté confirmée par Jorge Sampaoli ce vendredi en conférence de presse : « Ce qui est important, c’est de comprendre le pourquoi de cette situation, et de donner des réponses justes, chirurgicales. » Le technicien argentin a également précisé que Grønbæk, recruté pour 15 millions d’euros cet été par le club breton, avait « demandé son départ. Il ne se sent pas heureux et n’a pas trouvé sa place ici », comme relayé par France Bleu Armorique.

Une préparation idéale pour le derby contre Brest samedi. Ou pas.

Le président du Stade rennais tire la sonnette d’alarme