Nouveau casse-tête logistique pour Brest en Ligue des champions !

Grand problème pour grand club.

Brest a vécu un début de campagne européenne idyllique avec une victoire arrachée contre Graz et une gifle historique donnée à Salzbourg, et il est d’ores et déjà possible de se mettre à rêver d’une qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions. Barrages ? Qualification directe en huitièmes ? Les deux possibilités conviendraient sans doute pleinement aux dirigeants brestois, mais ceux-ci se verraient confrontés à un nouveau problème, après avoir déjà dû délocaliser leurs matchs à domicile à Guingamp, cahier des charges oblige.

Le Roazhon Park en repli ?

Selon L’Équipe et Le Parisien, Brest ne pourrait pas accueillir un éventuel barrage ou huitième à Roudourou, le stade guingampais ne remplissant pas les critères pour le prochain tour de la compétition. Pour entrer dans les clous, il faudrait notamment doubler la superficie de la régie télé, ce qui est tout bonnement impossible en l’état. Les Finistériens pourraient alors aller toquer à la porte du Stade rennais, afin de voir si jouer au Roazhon Park, stade habitué aux joutes européennes, serait envisageable.

C’est donc pour ça que Brest a laissé Rennes prendre un point ce samedi… Tout s’explique.

