Éric Roy regrette le mercato tardif de Brest

Brest n’a pas commencé la saison de Ligue 1 aussi bien qu’il avait terminé la précédente, et le coupable est tout trouvé.

Pour Éric Roy, qui a vu son équipe s’incliner lors des deux premières journées (contre l’Olympique de Marseille, et à Lens), les recrues manquaient en effet pour que les performances soient au rendez-vous. « On a mal démarré notre championnat, c’était surtout lié à un problème d’effectif, a estimé l’entraîneur, en conférence de presse. C’était un souci de quantité et de qualité à ce moment-là, ce qu’on a bien su améliorer dans les dernières heures du mercato. »

Concernant la Ligue des champions, compétition dans laquelle le club breton a empoché six points sur six (victoire à domicile devant Sturm Graz puis à l’extérieur face à Salzbourg avec une place de leader éphémère), le coach a cette fois-ci décidé de manier l’ironie : « On aurait pu faire beaucoup mieux, en Ligue des champions. Je me dis que c’est un peu décevant d’être deuxième, on va peut-être essayer d’améliorer ça. »

Battre le Bayer Leverkusen, un pari fastoche.

