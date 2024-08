Souverain à domicile, Lens enfonce Brest

Lens 2-0 Brest

Buts : Chávez (19e) et Le Cardinal (CSC, 45e) pour le Racing

Exclusion : Machado (89e)

Lens devait enchaîner, trois jours après sa victoire contre le Panathinaïkos en barrage aller de Ligue Conférence, et les Artésiens ont fait le job face à Brest (2-0). Dans un Bollaert-Delelis une nouvelle fois à guichets fermés, les joueurs de Will Still ont réalisé une très grosse prestation en prenant d’entrée leurs adversaires à la gorge. Aligné en pointe, Remy Labeau-Lascary a d’ailleurs failli ouvrir le score dès les premières secondes de la rencontre avec une reprise passée au-dessus du cadre. Très offensifs et très connectés, les locaux ont ensuite multiplié les situations sur le but brestois. Par Florian Sotoca et Ruben Aguilar, notamment, mais c’est via la recrue Anass Zaroury que la différence est venue : décalant parfaitement Jhoanner Chávez, il s’est montré décisif dès son premier match avec les Sang et Or (1-0,19e).

Déjà largement supérieurs dans le jeu, les Lensois ont en plus bénéficié d’un but contre son camp de Julien Le Cardinal sur un centre puissant de l’excellent Aguilar (2-0,45e) juste avant la mi-temps. En tête à la pause, ils ont ensuite géré leur avance malgré une petite frayeur sur une tête en retrait de Kevin Danso à l’heure de jeu. Avant que Sotoca, Zaroury puis Andy Diouf n’aient chacun l’opportunité de plier le suspens. Avec 22 tirs (dont 11 cadrés), les locaux ont mis au supplice leurs adversaires pour décrocher un succès mérité et surtout convaincant. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, Deiver Machado a été directement exclu en fin de match pour un tacle pas très maîtrisé. Un rouge finalement sans conséquence.

Le début de saison brestois ressemble étrangement à celui des Lensois version 2023-2024.

