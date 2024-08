Pronostic Lens Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens et Brest sur leur lancée !

Le Racing club de Lens a tourné une page importante lors de l’intersaison, avec le départ de Franck Haise, qui avait permis au club artésien de remonter en L2 et de disputer la Ligue des Champions. Pour remplacer le technicien français, les dirigeants lensois ont misé sur le prometteur Will Still, auteur de débuts remarqués à Reims. Pour son premier match officiel à la tête des Sang et Or, le coach belge a vu ses hommes s’imposer face à un promu, Angers (0-1). Lors de cette rencontre, les Nordistes ont inscrit un but collectif de toute beauté par Saïd. En milieu de semaine, le Racing était engagé en barrage de la Conference League. Pour son entrée en lice, Lens a pris une option sur la qualification en s’imposant contre le Panathinaikos (2-1). Bien rentrés dans leur match, les Sang et Or ont ouvert le score par Frankowski sur de nouveau une belle offensive collective. La suite fut plus délicate puisque Medina a été exclu, ce qui n’a pas empêché Saïd d’aggraver la marque sur un contre, là aussi au terme d’une très belle action collective. En seconde période, les Lensois ont concédé la réduction du score des Grecs, et ont failli concédé un penalty mais ils ont finalement tenu en infériorité numérique.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Brest a réalisé une saison incroyable, terminée sur le podium de Ligue 1. A la faveur de sa 3e place, le club breton est engagé en Ligue des Champions. Cet été, la formation bretonne a perdu plusieurs joueurs comme Mounié ou Brassier, mais a recruté Romain Faivre et Ludovic Ajorque. Les premiers signes ne sont pas optimistes puisque Brest a subi un lourd revers samedi dernier à domicile face à Marseille (1-5). Lors de cette rencontre, les Brestois ont payé cash leurs largesses défensives. Offensivement, le club breton n’a pas démérité mais a pêché dans le dernier geste à l’image d’un Del Castillo, qui a vu son penalty arrêter par Rulli. A noter également que Brest a perdu en ce début de saison son défenseur Locko, blessé gravement, alors que Lees-Melou pourrait ne plus rejouer avec le Stade. Malgré son match européen de jeu, Lens semble en mesure de dominer Brest, dans le dur lors de son 1er match.

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 1,76 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 176€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Saïd buteur » est coté à 2,89 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 289€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lens – Brest

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lens – Brest sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lens – Brest avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens Brest encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Éric Roy en veut au « facteur chance »