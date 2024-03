Éric Roy en veut au « facteur chance »

Un joli match, mais un perdant.

Lors de la 25e journée de Ligue 1, Lens et Brest ont offert un beau spectacle. Avec, au bout, une défaite des Bretons sur la plus courte des marges. Un revers qu’Éric Roy a du mal à digérer, l’entraîneur se présentant devant les médias avec la tronche des mauvais jours : « On a eu trois-quatre situations favorables que l’on n’a pas concrétisées, et à l’arrivée, on n’a pas pu faire basculer le match. Le facteur chance a joué : on est hors de position sur une touche, ce qui est rare, le ballon revient sur un Lensois… L’histoire du match n’a pas tourné en notre faveur. »

Et l’entraîneur des Ty’ Zefs de continuer : « On a réussi à faire jeu égal avec Lens dans ce qui est leur force, mais on a manqué de justesse dans l’utilisation du ballon. Parfois, on n’est pas dans un grand soir. Je suis satisfait du contenu global, mais pas de la constance sur tout le match. Par rapport au contenu, c’est une fierté d’avoir proposé des choses à Bollaert où ce n’est jamais facile. Je ne pense pas que cela entamera notre dynamique, on a mis Lens en difficulté. C’est une défaite cruelle, mais elle ne doit pas nous arrêter. »

Pour rattraper le petit Paris Saint-Germain, ça risque néanmoins d’être compliqué…

