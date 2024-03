Lens met fin à la cavale brestoise

À Bollaert, le Racing a stoppé la série du Stade brestois à l'issue d'un très gros combat (1-0) et rappelé que rien n'était encore fait, dans la course à l'Europe.

RC Lens 1-0 Stade brestois

But : Aguilar (32e) pour les Sang et or

« Vous imaginez le Real qui vient à Le Blé ? Je ne sais même pas s’il serait homologué. Le foot a ce côté génial, et si Brest accroche un ticket pour l’Europe, on ne pourra pas dire qu’on l’a volé » : dans les colonnes du dernier numéro de SO FOOT, sorti du four ce jeudi, Éric Roy évoque un rêve qui grandit à Brest : la Ligue des champions. Mais ce samedi soir à Bollaert, le RC Lens a rappelé au deuxième du championnat que pour entendre la petite musique l’an prochain dans la cité du Ponant, le chemin était encore long. Vainqueur de cette superbe bagarre en ayant beaucoup subi (1-0), le Racing recolle à quatre points derrière le SB29, qui n’avait plus perdu depuis treize rencontres en Ligue 1 et risque également de voir Lille et Monaco revenir tout près, dimanche.

C’est au cours d’un premier acte fermé, mais non moins disputé, que les Sang et or ont fait la différence. À la suite d’une touche bien exploitée par Przemysław Frankowski et David Pereira da Costa, ce dernier a envoyé un centre tir sur le poteau, et Ruben Aguilar a conclu de près (1-0, 32e) : l’une des deux seules frappes cadrées lensoises de la soirée. Car après s’être montrée empruntée durant 45 minutes, la formation finistérienne a rappelé pourquoi elle était l’équipe frisson de cet exercice 2023-2024, prenant le jeu à son compte et affichant une grosse force collective. Alors que la nervosité des 22 acteurs grimpait en même temps que l’intensité du match, les visiteurs se sont enfin procuré des occasions, avec une grosse chauffe dans la surface lensoise (56e) puis une ravissante reprise de Hugo Magnetti repoussée par Samba (62e).

📍 La tour de contrôle Florian Sotoca 💪 !#RCLSB29 (1-0) pic.twitter.com/KCNvPGeJlD — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 9, 2024

En face, les Nordistes – emmenés par l’infatigable Florian Sotoca – ont tout donné, et n’ont pas été loin de craquer dans le dernier quart d’heure sous les coups de boutoir de Martín Satriano, entré avant l’heure de jeu au moment où Roy a décidé de changer le visage de son onze. Sur une merveille d’action collective, l’Uruguayen a vu sa frappe, déviée par Jonathan Gradit, fracasser le montant (79e) ; puis sa tête au second poteau, alors que Brest continuait de pousser, a failli glisser entre les jambes de Samba (84e). Plaisir : il nous reste encore neuf journées pour profiter de ce spectacle.

"Je comprends maintenant pourquoi ils sont deuxièmes, ils nous ont imposé un rythme de Champions League" 🗣 Brice Samba plein d'éloges pour l'équipe de Brest après la victoire Lensoise 👏#RCLSB29 pic.twitter.com/XtITo4M9lY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 9, 2024

RCL (3-4-1-2) : Samba – Gradit, Danso, Khusanov – Aguilar, N. Mendy (Abdul Samed, 82e), El Aynaoui, Frankowski – Da Costa (Thomasson, 82e) – Sotoca, Wahi (Saïd, 72e). Entraîneur : Lilian Nalis.

SB29 (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Lees-Melou, Magnetti (Martin, 71e) – Del Castillo, M. Camara (K. Doumbia, 71e), Le Douaron (Pereira Lage, 58e) – Mounié (Satriano, 58e). Entraîneur : Éric Roy.

