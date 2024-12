Franck Haise et Florian Maurice dézinguent l’arbitre de Lyon-Nice

Les polémiques arbitrales sont une tradition des Lyon-Nice.

Largement battue à Lyon ce dimanche (4-1), Nice a la défaite amère et s’en prend au corps arbitral. Si l’annulation du but d’Evann Guessand en début de partie était déjà litigieuse, que dire du penalty refusé aux Niçois quelques minutes après le retour des vestiaires ? Alors menés 3-1, les Aiglons étaient sur le point de remercier Duje Ćaleta-Car d’avoir commis une intervention irrégulière sur ce même Guessand et de leur donner l’occasion de relancer le match. Mais Bastien Dechépy en a décidé autrement. Même avec révision de la VAR, l’arbitre du soir n’a pas sanctionné cette faute qui paraissait évidente.

Ce qui a fait enrager Florian Maurice, directeur sportif du Gym, au micro de DAZN après la rencontre : « Ce soir, M. Dechépy avait un maillot blanc, pas un maillot jaune. Comment on peut ne pas siffler un penalty sur Evann Guessand ? J’estime ça scandaleux. » « Qu’est-ce qu’on attend (pour qu’il siffle) ? Qu’il l’égorge ? Qu’il le prenne par le cou ? Il lui écrase même le pied », a-t-il dégoupillé. Un craquage qui, il le sait déjà, lui vaudra d’être « suspendu par la Ligue ». Sur un ton plus calme, l’entraîneur Franck Haise est allé dans le même sens : « M. Dechépy avait choisi son camp sur les actions litigieuses. Mais ce n’est même pas une action litigieuse, c’est ça le problème. L’action de notre penalty, il n’y a pas besoin de VAR. » Mais il s’est bien gardé de complètement s’énerver : « La dernière fois que je me suis emporté contre M. Dechépy, j’ai pris quatre matchs. »

Après la cascade de blessés à Nice, il ne manquerait plus que ce soit le banc qui se vide.