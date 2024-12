Plombé par les blessures, l'OGC Nice est obligé de jouer avec des membres du staff aux entraînements

Après la CGT, place à l’OGCN.

Youssouf Ndayishimiye, Melvin Bard, Dante, Terem Moffi, Morgan Sanson, Jérémie Boga, Jonathan Clauss, Ali Abdi, Antoine Mendy et Victor Orakpo. Il ne manque plus qu’un gardien pour obtenir un joli onze des blessés du côté de l’OGC Nice. Une situation délicate, qui n’a pas manqué d’agacer Franck Haise, lequel s’est plaint de ses conditions de travail en conférence de presse, avant d’affronter l’Olympique lyonnais ce dimanche (17 heures) : « J’ai trois défenseurs sur les neuf habituels. Je vais donc prendre d’autres défenseurs de la formation dans le groupe. » À la question de savoir si l’OL sera amoindri après son déplacement européen à Bakou en milieu de semaine, il a répondu : « Je ne sais pas quel est l’avantage entre avoir 23 joueurs à disposition ou seulement 12, 13. Alors, oui, Lyon a voyagé, mais je pense que je préfère avoir leur groupe et avoir gagné 4-1 mon dernier match, que l’inverse… »

Des membres du staff participent aux entraînements

En cette période compliquée, Haise et les Niçois doivent donc faire avec les moyens du bord, comme par exemple en ajoutant des membres du staff aux séances d’entraînement, notamment pour les phases arrêtées : « Malgré la présence des jeunes, nous n’avons pas un groupe de 20 joueurs à même de travailler en opposition de façon tactique. Donc je vais intégrer des membres du staff pour les coups de pied arrêtés », a conclu l’entraîneur.

Les vieux seront peut-être plus forts que les jeunes, qui sait ?

