Pronostic Lyon Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon plus fort que les Aiglons

Cette affiche entre Lyon et Nice met aux prises les 2 représentants français en Ligue Europa. La formation rhodanienne vient d’effectuer un grand pas vers la qualification en s’imposant jeudi à Qarabağ (1-4) avec notamment un doublé de Mikautadze. Avec 10 points, l’OL est en 7e position et virtuellement directement qualifié pour les 8es de finale. Lors des dernières journées, les Lyonnais auront fort à faire avec au programme l’Eintracht Francfort, Fenerbahçe et Ludogorets. En Ligue 1, les hommes de Pierre Sage sont dans une période charnière puisqu’après avoir connu un bon passage, ils ont signé 3 nuls lors des 4 dernières journées, ce qui ne leur permet pas d’avancer au classement. Actuellement, le club du président Textor est en 6e position avec 4 points de retard sur la 3e place, occupée par l’Olympique de Marseille, et un de retard sur son adversaire du soir. Pour affronter Nice, Pierre Sage devrait effectuer quelques changements dans son XI pour incorporer de la fraîcheur avec Lacazette, Tolisso, Benrahma ou Niakhate, préservés contre Qarabağ. La clé de cette affiche entre européens pourrait être la fraîcheur et l’effectif large de l’OL qui est un avantage indéniable.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Nice ne connaît pas la même réussite sur la scène européenne et vient de s’incliner lourdement contre les Glasgow Rangers à domicile (1-4). Le club azuréen est mal embarqué mais conserve un tout petit espoir de qualification qui passe par un parcours parfait lors des dernières journées face à l’Union saint-gilloise, Elfsborg et Bodø/Glimt. En revanche, les hommes de Franck Haise se montrent intéressants en Ligue 1 où ils occupent la 5e place avec une unité d’avance sur l’OL. En championnat, les Azuréens se montrent réguliers dans leurs performances, puisqu’ils n’ont plus perdu depuis leur déplacement au Vélodrome face à Marseille. Lors des 8 dernières journées, le Gym a remporté 4 matchs pour 4 nuls. Le week-end dernier, les Niçois étaient mal engagés face à Strasbourg, mais ont trouvé les ressources pour s’imposer (2-1). Dans une spirale positive en Ligue 1, Franck Haise fait tout de même face à un casse-tête, puisqu’il a une infirmerie des plus garnies. En effet, Moffi, Sanson, Abdi, Clauss, Ndayishimiye sont tous sur le flanc, entre autres. Dans cette opposition entre européens, la largesse de l’effectif lyonnais devrait permettre à l’OL de s’imposer grâce à sa fraîcheur.

► Le pari « Victoire OL » est coté à 1,98 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 198€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Lacazette buteur » est coté à 2,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 255€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lyon – Nice

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lyon – Nice sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lyon – Nice avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lyon Nice encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Nice largué, Lyon dans le top 8 : Le classement complet de la Ligue Europa