Dušan Vlahović bientôt à la recherche d'un nouveau club ?

Le mercato estival commence dès l’hiver.

Dušan Vlahović joue très certainement sa dernière saison sous les couleurs de la Juventus. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport avance que les agents de l’attaquant serbe ne veulent plus entendre parler de prolongation et souhaiteraient faire partir leur client libre dès cet été, après une éventuelle rupture de contrat.

Une possibilité, dans laquelle il renoncerait à sa dernière année de contrat dans le Piémont, qui expire à l’été 2026. De leur côté, pas sûr que les dirigeants turinois soient très chauds de laisser partir un joueur recruté 83,5 millions d’euros il y a deux ans jour pour jour pour peanuts.

Barré par l’arrivée de Kolo Muani

Resté sur deux exercices assez bons, Vlahović a perdu sa place de titulaire cette saison au profit de Nicolas Gonzalez, et se voit doublement barré par l’arrivée en prêt de Randal Kolo Muani. L’international serbe, qui souffle sa 25e bougie ce mardi, a quand même du temps de jeu cette saison : 26 apparitions, pour 12 buts et 2 passes décisives. Mais il a vu son temps de jeu se réduire depuis la nouvelle année, ne disputant que quelques minutes contre le Napoli et le Milan.

Le PSG cherchera-t-il encore un numéro 9 dans six mois ?

La Juve voit un de ses historiques quitter le navire