Première victoire pour Patrick Vieira sur le banc du Genoa

Pat’ i tentacoli.

Pour son deuxième match à la tête du Genoa, Patrick Vieira est reparti avec une victoire contre l’Udinese (0-2), sa première sur son nouveau banc, après le nul contre Cagliari une semaine plus tôt lors de son baptême (2-2). Arrivé à la fin du mois de novembre en mission maintien, l’entraîneur français a pu compter sur ses joueurs et notamment Andrea Pinamonti, auteur de l’ouverture du score, en renard (13e), alors que les locaux étaient déjà à dix après l’expulsion d’Isaak Touré (4e), prêté par Lorient. Le deuxième but a été marqué contre son camp par Lautaro Giannetti après un débordement d’Alessandro Zanoli (67e). Quatorzième de Serie A, le Genoa garde trois points d’avance sur le premier relégable, Côme.

Plus que 23 matchs à tenir pour Vieira !

