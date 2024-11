Patrick Vieira rebondit au Genoa

Coup dur pour DAZN (ou pas).

Sans club depuis son départ de Strasbourg en juillet 2024, Patrick Vieira reprend du service. Ce mardi, le Genoa a annoncé l’arrivée du champion du monde 1998 pour remplacer Alberto Gilardino sur son banc. Après quelques mois passés à commenter la Ligue 1 sur DAZN, le technicien aussi passé par Nice et Crystal Palace dispose ainsi d’une nouvelle opportunité de montrer ce qu’il vaut en tant qu’entraîneur, lui qui n’a pas pleinement convaincu jusqu’ici.

Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il… pic.twitter.com/jmp8m6guxr — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 20, 2024

Cet été, le natif de Dakar avait refusé plusieurs offres de MLS et de Championship après son aventure alsacienne. En revenant en Italie, il devient le troisième entraîneur français à entraîner actuellement à l’étranger en Europe avec Régis Le Bris à Sunderland et Didier Tholot à Sion. Il devient aussi le premier entraîneur français à exercer dans trois des cinq grands championnats européens. À Gênes, il retrouvera un certain Mario Balotelli, avec qui ça ne s’était pas toujours très bien passé à Nice.

Accueilli avec un feu d’artifice ?

