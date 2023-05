Tactique : Isaak Touré vu d’en haut

Recensé à 206 centimètres, Isaak Touré est le plus grand joueur de Ligue 1, loin devant Marcin Bulka et son mètre 99. La statistique semble difficile à dénicher, mais il se pourrait que le défenseur prêté par l’OM soit plus globalement le plus grand être à avoir foulé les pelouses de l’élite du football français. Fatalement, le premier réflexe est alors plus de l’imaginer dans la raquette des Lakers pour contester Nikola Jokić plutôt que de protéger sa surface à l’Abbé-Deschamps. Réponse de l’intéressé, qui s’était exprimé sur sa potentielle carrière de basketteur pour footnormand.fr lors de ses années havraises : « On me le dit tout le temps, mais je n’en suis pas certain. Je ne suis pas habile avec mes mains. » Décidé à percer dans son sport fétiche, Isaak Touré a été largement récompensé de sa persévérance l’été dernier. Transféré du Havre vers Marseille pour 5,5 millions d’euros hors bonus, le joueur de 19 ans traverse la France et change de galaxie.

Sérieux en préparation jusqu’à l’accroc fin juillet en amical face à Milan (0-2) au Vélodrome, le jeune Français avait pourtant laissé jusqu’ici une bonne impression au staff phocéen autant qu’aux supporters olympiens. Entré en jeu à la 74e minute à la place de Samuel Gigot, l’ancien Havrais avait écopé d’un premier carton jaune à la 77e avant d’être exclu une minute plus tard. Une erreur qui va refroidir la montée en température de Touré, ne lui offrant ensuite que 65 minutes sur toute sa première partie de saison à l’OM. Igor Tudor : « Lors des matchs amicaux, il a limite trop bien joué, au-delà de ce que l’on attendait ! C’est normal qu’il y ait une petite baisse de régime derrière, un temps d’adaptation. » Désireux de poursuivre son évolution et d’engranger du temps de jeu, le Marseillais est alors prêté à Auxerre début janvier, cadre idéal dans lequel il sera aligné à gauche dans une défense à 3 – ce qui semble être son poste de prédilection en plus de coller au système de Tudor – tout en enchaînant les rencontres en Ligue 1. Après un début difficile qui l’a vu être de nouveau expulsé en 11 minutes pour son deuxième match sous la tunique de l’AJA à Lens (1-0), Isaak Touré s’est depuis imposé comme un pilier de Christophe Pélissier.

Les pieds faciles…

La carrière d’Isaak Touré comme central n’a toutefois pas toujours été évidente. Toujours pour footnormand.fr, fin 2021 : « Plus jeune, comme j’étais plus grand et plus costaud que tous les autres, j’ai été logiquement aligné devant. Ça ne fait que deux ans que je joue en défense. C’est le coach Momo Chacha, en U17, qui m’a installé à ce poste. Au départ, je n’étais pas très chaud, mais il m’a fait comprendre que c’était mieux pour moi. Et grâce à lui, je suis pro. » Très frais derrière donc, le géant gaucher garde naturellement certains stigmates de sa vie d’avant. Régulièrement, Touré n’hésite pas à servir un partenaire et à se projeter ensuite rapidement vers l’avant afin de solliciter un une-deux ou s’envoler sur son axe gauche, territoire qu’il domine et qu’il peut aisément enfoncer grâce à sa puissance.

Il n’a pas pris son départ pour une régression, mais comme une opportunité de prendre de l’expérience afin de revenir plus fort à l’OM. Il avait besoin d’une transition entre la Ligue 2 et le haut de tableau de Ligue 1. Christophe Pélissier dans La Provence

S’il doit encore progresser dans ses choix dans le dernier tiers pour espérer reprendre le flambeau de Chancel Mbemba l’an prochain du côté du Vélodrome, cette caractéristique semble parfaitement convenir à Christophe Pélissier, en témoignent ses mots dans La Provence : « Il nous apporte beaucoup de puissance, de fraîcheur et est très utile sur les sorties de balle. On travaille beaucoup avec la vidéo avec lui. Il n’a pas pris son départ pour une régression, mais comme une opportunité de prendre de l’expérience afin de revenir plus fort à l’OM. Il avait besoin d’une transition entre la Ligue 2 et le haut de tableau de Ligue 1. Cela, il l’a tout de suite intégré, c’est le signe d’une certaine maturité pour son âge. » Une attirance pour les derniers mètres ainsi qu’une aptitude à avaler les espaces grâce à ses aptitudes physiques qui avaient d’ailleurs parfois poussé Paul Le Guen et Landry Chauvin, ancien entraîneur du HAC et de l’équipe de France U19, à l’aligner latéral gauche, à l’image de Dan Burn (2,01 mètres) à Newcastle.

Face à Troyes (1-0), Isaak Touré lit bien le jeu et intercepte une passe. S’entame alors une transition…

Séquence qu’il suivra jusque dans le dernier tiers adverse pour créer un 3 contre 3. Nuno Da Costa tente alors de le trouver seul au second poteau pour contourner la couverture de Palmer-Brown dans l’axe…

Le ballon est un peu long et difficilement exploitable, mais Touré tente sa chance de l’extérieur du pied, à l’image de son superbe but face à Clermont (1-1). Gauthier Gallon s’interposera.

À Lorient (0-1), il est cette fois seul à l’initiative de sa percée. Il décale Mensah côté gauche et se projette rapidement ensuite pour lui offrir une solution…

Le piston retrouve son défenseur central le long de la ligne qui résiste à deux adversaires grâce à sa domination physique…

Et s’envole couloir gauche jusque dans la surface adverse pour adresser un centre bien lu par Vito Mannone.

… et les talons fragiles

La taille peut aussi bien être un atout qu’un inconvénient en tant que footballeur, mais une chose ne changera jamais : le jeu récompense toujours ceux qui le comprennent le mieux. Pourtant plus fantasmé pour sa domination musculaire que cérébrale, Isaak Touré est avant tout un joueur qui intègre et digère très rapidement ce qu’il se passe autour de lui lorsque le tempo est élevé. Avec 111 interceptions cette saison (7 par match en moyenne), le défenseur auxerrois occupe une place de choix parmi les 3% des défenseurs centraux de Ligue 1 qui bloquent le plus de passes. Une statistique qu’il doit à la compréhension de son environnement donc, mais aussi à une volonté perpétuelle de contester l’adversaire en occupant largement l’espace devant lui afin de le restreindre au maximum, lequel se perd ensuite régulièrement au milieu de ses grands compas.

Face à Nice (1-1), Rosario tente de servir Boudaoui lancé dans le dos des Auxerrois par-dessus la défense… Mais le temps de réaction très faible d’Isaak Touré lui permet d’anticiper et d’adopter les bons appuis avant même que l’adversaire ne déclenche sa passe. Ici, il coupera le ballon de la tête.

Contre Reims (0-0), Marshall Munetsi tente d’aspirer Touré pour ouvrir une passe à l’intérieur, mais l’Auxerrois l’a compris. Au moment où le passeur entame son geste, Touré lâche son marquage et vient surgir dans l’axe pour intercepter.

De prime abord, une telle envergure pourrait facilement être considérée comme un atout colossal pour un défenseur central. La réalité est toutefois plus nuancée. Conscient que son gabarit lui offre « beaucoup d’avantages, mais aussi des inconvénients », Isaak Touré et son double mètre nécessitent un entretien particulier. Avec un centre de gravité aussi haut, un poids aussi élevé (environ 100 kilos) et des membres aussi longs, les articulations sont mises à rude épreuve et l’ont régulièrement fait souffrir ces dernières années – il s’est notamment fait opérer de la cheville. C’est d’ailleurs précisément ces doutes anatomiques qui avaient refroidi le LOSC, proche de le signer à l’été 2021. Avec une silhouette aussi complexe à gérer, le défenseur est ainsi souvent emporté par son élan, ce qui peut rapidement devenir problématique pour un joueur qui semble affectionner les tacles.

Malgré 59% de duels remportés en Ligue 1 et plus précisément 78% dans les airs, domaine dans lequel il est plus à l’aise défensivement pour prendre la position et dégager plutôt que lorsqu’il faut viser une zone précise, Touré n’est pas une montagne infranchissable. Parce qu’il a des appuis fatalement plus lents et plus lourds déjà, ce qui peut offrir l’opportunité aux attaquants virevoltants de le déstabiliser, mais aussi parce qu’il doit progresser dans son interprétation des espaces, lui qui se trompe parfois de combat ou de priorité.

Opposé à Folarin Balogun, Touré doit défendre son axe gauche face à un joueur capable d’éliminer. L’Américain s’oriente d’abord à l’intérieur pour forcer l’Auxerrois à changer d’appuis…

Avant de changer brusquement de sens, ce qui rend impossible l’intervention du défenseur, plus lent. Touré reviendra, mais n’empêchera pas Balogun de centrer.

Transition pour Troyes et Rony Lopes. Touré sort correctement dans le dos du Portugais pour ne pas le laisser se retourner, ce dernier est alors forcé de lâcher rapidement le ballon vers Odobert…

Alors que l’AJA peut compter sur trois joueurs pour freiner la course du porteur excentré, Touré vient lui aussi dans cette zone. Jubal se retrouve alors en 1 contre 1 dans l’axe, et le milieu du terrain est complètement ouvert.

D’un crochet, Odobert élimine tout le monde. Le terrain est offert aux Troyens qui arrivent lancés.

À Brest (1-0), Del Castillo centre dans la surface. Isaak Touré voit alors Steve Mounié plonger devant lui…

Mais plutôt que de venir en aide à Jubal face à l’un des joueurs de tête les plus menaçants du championnat, Touré va couvrir son deuxième poteau. Heureusement pour Auxerre, Radu s’interposera.

Gabarit hors normes et profil atypique, l’évolution d’Isaak Touré s’annonce à coup sûr passionnante. Avec une morphologie qui lui offrira potentiellement autant de solutions que de problèmes, il sera intéressant de voir de quel côté penchera la balance. Jusqu’ici tout va bien pour le défenseur auxerrois, mais tout irait encore mieux s’il rentrait à Marseille maintien en poche.

