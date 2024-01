Benjamin Mendy absent avec Lorient

Votre mission si vous l’acceptez : l’opération maintien pour le FC Lorient.

Déjà affaiblis par le départ de sept joueurs (club le plus sollicité en Ligue 1) qui partiront jouer la CAN 2023 avec leur pays du 13 janvier au 11 février, les Merlus vont devoir faire face à un nouvel absent. Ce mercredi, le Télégramme rapporte que Benjamin Mendy s’est blessé aux ischio-jambiers. L’ex-international français a quitté le terrain d’entraînement sur une voiturette, visiblement incapable de marcher, après être resté un long moment à terre.

À noter que Julien Laporte, Vincent Le Goff et Éli Junior Kroupi n’ont pas non plus participé à la séance et qu’Isaak touré est rentré aux vestiaires en boitant. Enfin, Théo Le Bris a également écourté sa séance.

Certains semblent avoir un peu trop forcé sur le Kouign-Amann pendant les vacances.

Deux Lorientais appelés de dernière minute pour la CAN