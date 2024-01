Vincent Le Goff prend sa retraite

Un Merlu quitte le navire.

Alors que le FC Lorient est actuellement bon dernier de Ligue 1, l’un de ses symboles raccroche les crampons avant la fin de saison. À 34 ans, Vincent Le Goff a annoncé prendre sa retraite ce mardi. Arrivé en 2014 dans le Morbihan, le latéral gauche a disputé 322 rencontres sous les couleurs des Merlus, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club, derrière Fabien Audard. Loïc Féry, président lorientais a salué ce parcours à travers un communiqué publié pour l’occasion : « Cette rare longévité illustre une fidélité exemplaire qui l’inscrit au rang des joueurs emblématiques, dont l’empreinte restera gravée chez les Merlus. Authentique et engagé, Vincent a toujours porté le maillot lorientais avec des valeurs collectives. »

Vincent Le Goff met fin à sa carrière. 𝐊𝐞𝐧𝐚𝐯𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 🧡 ➡️ https://t.co/u5GzhQk0AP pic.twitter.com/99tV8lsewk — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 30, 2024

Joueur majeur du club ces dernières années, le natif de Quimper s’était dernièrement retrouvé troisième dans la hiérarchie, derrière Benjamin Mendy et Darlin Yongwa malgré un bon début de saison. Celui qui a fait ses débuts professionnels à Istres, s’est également exprimé dans le communiqué lorientais : « Ça a été une expérience incroyable. Le FC Lorient est un club qui a changé ma carrière. Merci aux supporters et au club pour ces moments passés. Ma passion pour le FCL est intacte et je souhaite le meilleur au club pour la suite ».

Ça passera assurément par un maintien.

On fait notre top et flop 10 des transferts hivernaux, avec Julien Fournier !