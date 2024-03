Lorient éteint Rennes

Stade rennais 1-2 FC Lorient

Buts : Gouiri (90e+4) pour le SRFC // Bamba (59e) et Kroupi Junior (90e) pour les Merlus

Une kryptonite à la sauce bretonne.

Pour la quatrième fois d’affilée, le FC Lorient de Régis Le Bris a pris le dessus sur son voisin, le Stade rennais (1-2). La lumière est venue de l’inévitable Mohamed Bamba pour les Merlus. À l’heure de jeu, la recrue hivernale a déclenché une première frappe repoussée par Steve Mandanda, sollicité dans la foulée par Julien Ponceau et coupable d’avoir relâché le ballon, saisi par Bamba pour ouvrir le score et ravir un parcage lorientais au complet (0-1, 59e). Avant le sixième but en Ligue 1 de l’attaquant, il n’y avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le bloc bas des gars du Morbihan a posé des problèmes à des Rennais peu inspirés, malgré les différences effectuées par Désiré Doué, joueur le plus dangereux chez les Rouge et Noir, sans qu’Yvon Mvogo ne plie ou qu’un de ses coéquipiers ne parvienne à profiter de ses centres rasants.

Arnaud Kalimuendo et Benjamin Bourigeaud avaient aussi trouvé le cadre dans un premier acte durant lequel les locaux ont réclamé un penalty pour une main de Julien Laporte, mais la VAR n’est pas venue à leur secours et il a fallu courir après le score. Julien Stéphan a décidé de la jouer ultra-offensive en remplaçant le milieu Baptiste Santamaria par l’attaquant Amine Gouiri, qui a trouvé Mvogo sur son chemin après avoir vu Mandanda sauver le break sur un tir de Pános Katséris. Les Rennais n’ont jamais su imposer une révolte devant un public également endormi. Il aurait pu se réveiller sur le coup de tête de Christopher Wooh passé à côté, il a finalement été achevé par Eli Kroupi Junior, qui a surgi au premier poteau pour sauter sur un centre de Gédéon Kalulu et confirmer le succès lorientais (0-2, 90e). Le but d’Amine Gouiri, auteur d’une frappe bien placée à l’entrée de la surface (1-2, 90e+4), arrivant trop tard pour changer l’histoire. Une très belle opération pour Lorient, qui passe de barragiste à 13e, et un vrai coup d’arrêt pour Rennes, battu pour la première fois en championnat en 2024.

Pas idéal avant de se frotter à Lille et Marseille.