Le chambrage de Lorient sur Omari

Le pressing est étouffant.

Après s’être offert Rennes ce dimanche (2-1), les Merlus n’ont pas arrêté leur pressing sur les joueurs de la capitale de la Bretagne pour autant. Ce lundi matin, le CM de Lorient s’est fendu d’un tweet dans lequel il chambre (gentiment) Warmed Omari, le défenseur de Rennes qui a été à l’origine des deux buts lorientais dimanche. D’abord en ouvrant le score… en marquant contre son camp, puis en donnant une très bonne passe décisive à Isaak Touré qui traînait dans la surface et a juste eu à conclure de l’extérieur du pied. La vidéo postée sur le compte de Lorient reprend ce second but, avec en fond sonore le titre Marie du défunt Johnny Hallyday. Ne reste qu’à apprécier la légende qui accompagne le montage.

Omari si tu savais… Qu'Isaak Touré allait surgir pic.twitter.com/kr8JDrxg6X — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 23, 2023

D’ores et déjà le tube de l’automne.

