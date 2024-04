Après Lorient-PSG, Loïc Féry maintient sa confiance en Régis Le Bris

« Limoger Régis Le Bris ? Quelle idée. »

La fin de saison s’annonce tendue pour les Merlus. Dix-septième de Ligue 1 à quatre journées du terme du championnat, Lorient compte trois points de retard sur le FC Metz, 15e. Après quatre défaites de rang et un point glané sur les six derniers matchs, les Bretons ont été écrasés à domicile par le PSG ce mercredi (1-4). En conférence de presse, Loïc Féry a déclaré miser sur la stabilité pour se sortir de cette situation. À Lorient, pas question de changer d’entraîneur comme l’a fait Nantes, une autre équipe en danger au classement.

« Je sens l’intégralité du groupe et du staff convaincus, comme le reste du club, que c’est possible. Nous avons l’intime conviction que nous allons le faire. Le même groupe, en février, a fait quatre victoires en cinq matchs. Il y a un immense besoin de mobilisation, a admis Loïc Féry. Renverser des montagnes, Lorient l’a déjà fait. Je vois un groupe qui y croit. » Le président lorientais a poursuivi en réaffirmant sa confiance en Régis Le Bris, qui reste sur quatre défaites de rang avec les Merlus. « Je n’ai pas l’habitude ni la réputation d’être excité de la gâchette au niveau des changements d’entraîneur, assure le dirigeant breton. Je crois dans la stabilité, dans le travail et dans l’engagement du groupe. Aujourd’hui, l’intégralité du club est déterminée vers cet objectif qui est de garder notre place au sein de l’élite. »

Il reste quatre finales, comme disent les joueurs en manque d’inspi devant le micro.