Antoine Kombouaré de retour à Nantes, Jocelyn Gourvennec sur la touche

A-t-il vu les matchs cette fois-ci ?

Antoine Kombouaré est de retour sur le banc de Nantes. Passé par le FCN entre 2021 et 2023, remportant la coupe de France en 2022, arrachant le maintien la même année et disputant un 16e de finale de Ligue Europa contre la Juventus en 2023, le coach vétéran est de nouveau appelé en mission commando sur les bords de la Loire, selon des informations de L’Equipe. Battu par Strasbourg à la Beaujoire samedi, Jocelyn Gourvennec n’a pas su trouver la bonne formule pour remettre les Canaris sur de bons rails et en fait donc les frais, dans la foulée d’une septième défaite consécutive à la maison. C’est déjà le troisième coach de la saison pour Nantes, qui avait évincé Pierre Aristouy en novembre, avant de le licencier en février dernier.

Seizième et provisoirement barragiste, le club huit fois champion de France est en grand danger et la dynamique très mauvaise. Il faudra de nouveau trouver les mots justes et les bons ajustements pour Antoine Kombouaré. Pour sonner la révolte, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain ira peut-être chercher du côté de la jeunesse triomphante du club, qui n’a pas peur de faire vibrer la Beaujoire, même si elle a elle aussi coulé hier après-midi. Consultant pour Prime Video cette saison, il retrouve le même banc qu’il avait quitté le 9 mai dernier, il y a moins d’un an. Pour Jocelyn Gourvennec, ce passage express, depuis la fin novembre, lui aura seulement permis d’atteindre une marque peu enviable en championnat.

Avec Kombouaré Nantes n’est pas sûr de rester en Ligue 1, mais la Ligue 1 est certaine de s’amuser en conf’ de presse.

Les fantômes du manoir nantais