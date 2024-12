Le Borussia Dortmund patine encore à l’extérieur

Buts : Stöger (71e SP) pour Gladbach // Bynoe-Gittens (65e) pour Dortmund

Expulsion : Čvančara (90e + 5) pour Gladbach

Pas de vainqueur entre les deux Borussia.

Mönchengladbach et Dortmund se sont partagé les points ce samedi (1-1), et Dortmund n’a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison. Si les locaux ont confirmé que le mou du ventre pouvait leur convenir, les visiteurs stagnent à la cinquième place de la Bundesliga. Avant de recevoir le FC Barcelone en C1, les Jaunes savent qu’ils ont un homme en forme.

Déjà buteur face à Munich lors du Klassiker, l’Anglais Jamie Bynoe-Gittens a récidivé (0-1, 65e). Après être rentré sur son pied droit face à deux adversaires, le jeune vingtenaire s’est fait aider par la barre transversale pour finir ses devoirs. Il en est déjà à 5 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Bundesliga cette saison. Kevin Stöger, lui, a bien visé pour égaliser sur penalty (1-1, 71e). L’exclusion en toute fin de partie de Tomáš Čvančara (90e+5) n’a, logiquement, rien changé.

