Ramy Bensebaini change de Borussia

Quand tu as la flemme de trop changer ton CV.

Le Borussia Dortmund a annoncé la signature de Ramy Bensebaini, ce lundi. « L’international algérien Ramy Bensebaini (28 ans) a été transféré gratuitement du Borussia Mönchengladbach, et a signé lundi un contrat de quatre ans », informe le club via un communiqué. Le latéral gauche quitte donc la bande de Marcus Thuram après quatre ans de bons et loyaux services. Le défenseur a annoncé son départ après la dernière rencontre de Bundesliga.

« Ramy est un joueur qui a acquis une grande expérience nationale et internationale en Bundesliga, Ligue 1, Ligue des champions et Ligue Europa et fait également partie intégrante de la sélection de son pays d’origine », a déclaré Sebastian Kehl, directeur sportif du BvB. Avant d’ajouter : « Nous sommes sûrs que son développement sportif n’est pas encore terminé. Dans nos entretiens avec lui, nous avons vu son envie de rejoindre le Borussia Dortmund et de jouer pour gagner des titres. » Cette saison, le joueur a disputé 30 matchs, pour 7 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues. Formé au Paradou AC, en Algérie, le piston est passé notamment par Montpellier (2015-2016) ou le Stade rennais, (2016 à 2019).

Le Poulain change d’écurie.

Dortmund gifle le Borussia Mönchengladbach